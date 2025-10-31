Экс-гендир "Спартака" оценил игру защитника Александера Джику

"Понравился. Он взрывной, руководит. Но была ошибка с "Ростовом". Александер тоже ещё не до конца влился в команду. Видно, что он опытный, усилит оборону, но посмотрим. Тут есть тонкий момент — сыгранность. Ребята должны дополнять друг друга, страховать", - цитирует Шавло "Чемпионат".
Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил с красно-белыми двухлетний контракт.
30-летний центральный защитник провел за столичный клуб во всех турнирах 7 матчей, заработав 3 предупреждения и 1 красную карточку. Напомним, что ранее московский "Спартак" сообщил о травме защитника Срджана Бабича - у футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Ожидается, что серб вернется на футбольное поле не раньше весны 2026 года.
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло оценил игру Александера Джику.
Фото: ФК "Спартак"