Заседание КДК РФС по делу "Химок" отложено

"Вчера состоялось заседание по футбольному клубу "Химки". В нём приняли участие бывшие генеральные директора Оленев и Брехов. В связи с тем, что необходимо исследовать ещё ряд обстоятельств, заседание отложено на 7 ноября", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, что по итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ, однако клуб не смог принять участие в сезоне-2025/2026, так как не прошел лицензирование из-за финансовых проблем.
Летом текущего года стало известно, что подмосковные "Химки" признаны банкротом. Экс-инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов, по информации СМИ, приобрел контрольный пакет акций турецкого "Серик Беледиеспора".
Фото: РФС