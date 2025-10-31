Матчи Скрыть

Заседание КДК РФС по делу "Химок" отложено

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о заседании по делу подмосковных "Химок".
Фото: РФС
"Вчера состоялось заседание по футбольному клубу "Химки". В нём приняли участие бывшие генеральные директора Оленев и Брехов. В связи с тем, что необходимо исследовать ещё ряд обстоятельств, заседание отложено на 7 ноября", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, что по итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ, однако клуб не смог принять участие в сезоне-2025/2026, так как не прошел лицензирование из-за финансовых проблем.

Летом текущего года стало известно, что подмосковные "Химки" признаны банкротом. Экс-инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов, по информации СМИ, приобрел контрольный пакет акций турецкого "Серик Беледиеспора".

