"Считаю, что уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас во многих матчах падают и свистят небольшие контакты. Судьи не дают бороться? Думаю, это путаница в трактовках", - сказал Лещук в интервью Sport24.
Игорь Лещук принял участие в этом сезоне в шести играх за бело-голубых во всех турнирах и две встречи отыграл "на ноль".
После 13 сыгранных туров московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут против "Рубина" на выезде. Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по московскому времени.
Вратарь "Динамо": уровень борьбы в российском футболе должен быть выше
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением насчёт уровня борьбы в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо" Москва