Экс-игрок "Локомотива": беспроигрышная серия "железнодорожников" против "Зенита" продолжится

"Двухлетняя серия без поражений "Локомотива" в матчах с "Зенитом" продолжится. Команда Галактионова в нормальной форме, в отличие от "Зенита". Батраков - угроза для петербуржцев, Воробьёв тоже забивает практически в каждой игре. А у "Зенита" - Глушенков, он может создать опасность", - сказал Джанашия в интервью "Чемпионату".
На данный момент "железнодорожники" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью в лиге. "Локомотив" является единственным клубом, который ни разу не потерпел поражение в текущем сезоне чемпионата.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги красно-зелёные в 13 матчах забили 30 мячей и пропустил 17 голов.
Следующий матч команды Михаила Галактионова пройдет в субботу, 1 ноября против петербургского "Зенита". Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
