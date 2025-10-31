Блан отказался от работы в "Спартаке" - источник

По информации Metaraitings, посредники несколько раз контактировали с представителями Блана по поводу возможной работы в России, но получили отказ с объяснением, что на данный момент француз не рассматривает работу в России. Сообщается, что спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао по-прежнему не может представить альтернативную кандидатуру нового главного тренера, помимо Луиса Гарсии.
Напомним, что последней команда Лоран Блана был саудовский "Аль-Иттихад". С командой выигрывал местный чемпионат в сезоне 24/25, но в сентябре был уволен. Также французский специалист работал в таких командах, как "Бордо", "ПСЖ", "Лион" и возглавлял сборную Франции.
После 13 сыгранных туров нынешнего чемпионата России "Спартак" находится на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка. Следующую игру команда проведёт на выезде против "Краснодара" в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Отметим, что на данный момент красно-белых возглавляет Деян Станкович. Сербский специалист пришёл в команду в июне 2024 года.
