Полузащитник "Зенита": всегда хотим видеть себя на первом месте

"Я - да, это дополнительно мотивирует. Всегда хотим видеть себя на первом месте. В каждом матче стремимся подарить победу болельщикам. Впереди у нас важный отрезок - если покажем свой уровень, поднимемся ещё выше. Для этого нужно выкладываться полностью, чтобы добиться результата. Цель у нас одна - быть первыми", - сказал Энрике в интервью "Фонтанке".
После 13 сыгранных туров чемпионата России "Зенит" занимает четвёртую строчку в турнирной таблице с 26 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Следующий матч петербуржцы проведут против "Локомотива" на своём домашнем стадионе - "Газпром Арена". Игра пройдёт в субботу, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
Напомним, что в прошедшем сезоне сине-бело-голубые заняли второе место, уступив один балл "Краснодару". "Быки" впервые в своей истории выиграли золотые медали российского чемпионата.
Полузащитник "Зенита" Луис Энрике рассказал, часто ли проверяет турнирную таблицу.
Фото: ФК "Зенит"