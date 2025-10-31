Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Агентство Леандриньо подтвердило возможный трансфер футболиста в "Спартак"

В агентстве Brazil 4 You подтвердили возможность перехода защитника "Васко Да Гама" Леандриньо в "Спартак".
Фото: Getty Images
"Трансфер в "Спартак" возможен, но пока ничего не приходило. Нет ничего официального", - сказали в агентстве Brazil 4 You в интервью "СЭ".

В этом сезоне Леандриньо не провёл ни одного матча в составе "Васко Да Гама" в Серии A. С января по июнь 2025 года бразилец играл за саудовский "Аль-Шабаб" на правах аренды, где в 11 играх отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с "Васко Да Гама" рассчитан до 31 января 2027 года. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 1,8 миллиона евро.

