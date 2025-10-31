Агентство Леандриньо подтвердило возможный трансфер футболиста в "Спартак"

"Трансфер в "Спартак" возможен, но пока ничего не приходило. Нет ничего официального", - сказали в агентстве Brazil 4 You в интервью "СЭ".
В этом сезоне Леандриньо не провёл ни одного матча в составе "Васко Да Гама" в Серии A. С января по июнь 2025 года бразилец играл за саудовский "Аль-Шабаб" на правах аренды, где в 11 играх отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с "Васко Да Гама" рассчитан до 31 января 2027 года. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 1,8 миллиона евро.
Фото: Getty Images