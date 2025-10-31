Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Петржела ответил на вопрос, подошел бы Личка "Спартаку"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал информацию, что бывший наставник "Динамо" Марцел Личка может возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
- Подошел ли бы он "Спартаку"? Да, конечно. Личка — очень качественный тренер, у которого уже есть опыт работы в России. Но здесь есть нюанс. А как бы на это отреагировали болельщики "Динамо"? Я вот не знаю ответа на этот вопрос.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка может заменить в "Спартаке" Деяна Станковича.

Личка возглавлял бело-голубых с лета 2023 года и был уволен в мае 2025-го. Ранее в России чешский специалист возглавлял "Оренбург".

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится