Петржела ответил на вопрос, подошел бы Личка "Спартаку"

- Подошел ли бы он "Спартаку"? Да, конечно. Личка — очень качественный тренер, у которого уже есть опыт работы в России. Но здесь есть нюанс. А как бы на это отреагировали болельщики "Динамо"? Я вот не знаю ответа на этот вопрос.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка может заменить в "Спартаке" Деяна Станковича.
Личка возглавлял бело-голубых с лета 2023 года и был уволен в мае 2025-го. Ранее в России чешский специалист возглавлял "Оренбург".
Источник: "РБ Спорт"