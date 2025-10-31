Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему считает "Зенит" фаворитом в матче с "железнодорожниками"

"Зенит" будет фаворитом, безусловно, потому что играет на своей поляне при поддержке огромной трибуны. Плюс команда в последнее время набрала ход, игра изменилась к лучшему. "Зенит" стал меньше катать мяч сзади, больше создавать моментов.
"Локомотив" будет выглядеть хорошо, если хотя бы сделает ничью. "Локомотив" - молодая команда и может "перегореть", будет напряжена, а отсюда пойдут ошибки, которые "Локомотив" часто допускает, особенно в обороне", - сказал Наумов Metaratings.
На данный момент "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова провели 13 игр, одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью в лиге. "Железнодорожники" являются единственной командой, которая ни разу не проигрывала в этом сезоне РПЛ.
"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата с 26-ю баллами в активе. Сине-бело-голубые сыграли 13 матчей, одержали 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
Матч "Локомотива" против "Зенита" состоится 1 ноября на "Газпром Арене" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.
