Кирьяков: надеюсь, что "Спартак" даст бой "Краснодару"

"На бумаге фаворит, конечно, тот, кто находится выше в турнирной таблице и показывает более стабильную игру. Надеюсь, что "Спартак" даст бой. Думаю, что и "Краснодар" опасается "Спартака", от которого в каждом матче непонятно, чего ожидать", - сказал Кирьяков Metaratings.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Подопечные Деяна Станковича сыграли 13 матчей, одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
"Краснодар" находится на 2-й строчке в РПЛ с 29-ю баллами. Команда провела 13 игр, одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Матч "Спартака" против "быков" состоится 2 ноября в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча "Краснодара" со "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"