ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с махачкалинским "Динамо"

ЭСК РФС единогласно поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Спартака" в матче Кубка России против махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Контакт мяча с рукой игрока "Спартака" Наиля Умярова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Движение руки защитника было естественным и оправданным движением игрока при развороте своего тела. Со стороны игрока не было дополнительного движения руки к мячу", - написано на официальном сайте РФС.

Матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартака" против махачкалинского "Динамо" состоялся 21 октября. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Эпизод с неназначенным пенальти произошел на 40-й минуте встречи.

На данный момент "Спартак" идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти матчах. "Динамо" из Махачкалы находится на 13-й строчке с 11-ю баллами в активе.

