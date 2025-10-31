Круговой - о матче против "Пари НН": для нас было сложно забить гол

"Я бы не сказал, что команда аутсайдер. Для нас было сложно забить гол. Раньше бы забили, было бы лучше. Команда обороняется хорошо. С Самарой мы забили раньше", - сказал Круговой "Чемпионату".
Матч ЦСКА против "Пари НН" в рамках 14-го тура РПЛ состоялся сегодня, 31 октября. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Голами отличились полузащитники "армейцев" Иван Обляков и Матвей Кисляк.
На данный момент ЦСКА занимает 1-е место в РПЛ с 30-ю очками. "Пари НН" находится на 16-й строчке в чемпионате, набрав 7 баллов.
Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу "армейцев" в матче 14-го тура РПЛ против "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"