Российская премьер-лига

2025/26
ЦСКА
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Хетафе
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Аугсбург
22:30
Боруссия ДНе начат

Круговой - о матче против "Пари НН": для нас было сложно забить гол

Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу "армейцев" в матче 14-го тура РПЛ против "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"
"Я бы не сказал, что команда аутсайдер. Для нас было сложно забить гол. Раньше бы забили, было бы лучше. Команда обороняется хорошо. С Самарой мы забили раньше", - сказал Круговой "Чемпионату".

Матч ЦСКА против "Пари НН" в рамках 14-го тура РПЛ состоялся сегодня, 31 октября. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Голами отличились полузащитники "армейцев" Иван Обляков и Матвей Кисляк.

На данный момент ЦСКА занимает 1-е место в РПЛ с 30-ю очками. "Пари НН" находится на 16-й строчке в чемпионате, набрав 7 баллов.

