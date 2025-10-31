Сербский инсайдер рассказал, почему Станкович не возглавил сборную Сербии

"Станкович был в списке кандидатов на роль главного тренера сборной Сербии, федерация футбола хотела его назначения, но Деян отказался, а потом сделал это публично в интервью, заявив, что хочет тренировать "Спартак". Только после этого был выбран Паунович", - цитирует инсайдера "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ сообщалось, что Деян Станкович может стать главным тренером сборной Сербии. 30 октября национальную команду возглавил Велько Паунович.
Деян Станкович является главным тренером "Спартака" с июля 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 61 матч, одержали 35 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.
На данный момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 13-ти встречах.
Инсайдер Мирко Миркович рассказал, почему главный тренер "Спартака" Деян Станкович не возглавил сборную Сербии.
Фото: Global Look Press