Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

Сербский инсайдер рассказал, почему Станкович не возглавил сборную Сербии

Инсайдер Мирко Миркович рассказал, почему главный тренер "Спартака" Деян Станкович не возглавил сборную Сербии.
Фото: Global Look Press
"Станкович был в списке кандидатов на роль главного тренера сборной Сербии, федерация футбола хотела его назначения, но Деян отказался, а потом сделал это публично в интервью, заявив, что хочет тренировать "Спартак". Только после этого был выбран Паунович", - цитирует инсайдера "Евро-Футбол.Ру".

Ранее в СМИ сообщалось, что Деян Станкович может стать главным тренером сборной Сербии. 30 октября национальную команду возглавил Велько Паунович.

Деян Станкович является главным тренером "Спартака" с июля 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 61 матч, одержали 35 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

На данный момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 13-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится