Семин назвал фаворита в матче "Краснодар" - "Спартак"

"Краснодар" - фаворит, они лучше играют и демонстрируют хорошую готовность. Но футбол всегда приносит неожиданности. Тем более "Спартак" в целом способен преподнести сюрприз, хотя матч пройдёт в "Краснодаре", когда команда играет дома, болельщики гонят её вперёд и команда больше атакует", - сказал Семин Metaratings.
Матч "Краснодара" против "Спартака" пройдет 2 ноября в рамках 14-го тура РПЛ на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата с 29-ю очками. Команда провела 13 матчей, одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения в лиге.
"Спартак" находится на 6-м месте в РПЛ, набрав 22 очка в 13-ти встречах. Подопечные Деяна Станковича одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч "Краснодара" со "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
