"Алеррандро чувствует себя не очень, потому что получил травму. Его беспокоит область коленного сустава. Не исключено, что у него повреждена коленная мышца", - цитирует Безуглова "СЭ".
Напомним, 25-летний нападающий московского ЦСКА Алеррандро получил травму в первом тайме матча 14-го тура РПЛ с "Пари НН" (2:0) и был заменен на 32-й минуте игры.
В текущем сезоне центрфорвард принял участие в 17 играх за "армейцев" во всех турнирах и записал на свой счет два забитых гола и две результативные передачи.
Врач ЦСКА рассказал о травме Алеррандро
