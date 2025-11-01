"Хотелось поздравить Фабио, нельзя было проиграть. Еще хочу посвятить эту победу нашему бессменному диктору. Он и в молодежном первенстве нас объявлял", - цитирует Кисляка "Чемпионат".
Вчера, 31 октября, московский ЦСКА одержал уверенную победу над "Пари НН" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на родном стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились полузащитники Иван Обляков, реализовавший пенальти на 40-й минуте, и Матвей Кисляк, забивший на 82-й минуте встречи.
Кисляк рассказал, кому посвятил победу над "Пари НН"
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк посвятил победу в матче 14-го тура РПЛ ушедшему из жизни стадионному диктору "армейцев" Игорю Плешакову.
Фото: ПФК ЦСКА