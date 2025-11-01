Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Кисляк рассказал, кому посвятил победу над "Пари НН"

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк посвятил победу в матче 14-го тура РПЛ ушедшему из жизни стадионному диктору "армейцев" Игорю Плешакову.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хотелось поздравить Фабио, нельзя было проиграть. Еще хочу посвятить эту победу нашему бессменному диктору. Он и в молодежном первенстве нас объявлял", - цитирует Кисляка "Чемпионат".

Вчера, 31 октября, московский ЦСКА одержал уверенную победу над "Пари НН" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на родном стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились полузащитники Иван Обляков, реализовавший пенальти на 40-й минуте, и Матвей Кисляк, забивший на 82-й минуте встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится