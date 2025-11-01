- Видел, что мою левую ногу уже перекрывают. Кисляк сказал, что когда я убирал под правую, он думал, все, надо бежать назад, подачи не будет, момента не будет. Но он забыл, что меня прозвали Куарежмой (смеется). Шутка!
В пятницу, 31 октября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимал на своем поле "Пари НН". Игра проходила на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Хавбек Матвей Кисляк отличился на 82-й минуте встречи, откликнувшись на передачу крайнего защитника Данила Кругового.
Источник: "Чемпионат"
Круговой - о голевой передаче на Кисляка: он забыл, что меня прозвали Куарежмой
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свой голевой ассист шведой в 14-м туре чемпионата России с "Пари НН" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА