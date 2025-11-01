Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Круговой - о голевой передаче на Кисляка: он забыл, что меня прозвали Куарежмой

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свой голевой ассист шведой в 14-м туре чемпионата России с "Пари НН" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- Видел, что мою левую ногу уже перекрывают. Кисляк сказал, что когда я убирал под правую, он думал, все, надо бежать назад, подачи не будет, момента не будет. Но он забыл, что меня прозвали Куарежмой (смеется). Шутка!

В пятницу, 31 октября, состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимал на своем поле "Пари НН". Игра проходила на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Хавбек Матвей Кисляк отличился на 82-й минуте встречи, откликнувшись на передачу крайнего защитника Данила Кругового.

Источник: "Чемпионат"

