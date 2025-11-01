"Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно. В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью", - передает слова Шпилевского ТАСС.
В пятницу, 31 октября, "Пари НН" уступил в гостях московскому ЦСКА в матче 14-го тура Российской Пермьер-Лиги со счетом 0:2. Первый мяч "армейцы" забили на 40-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый.
По итогам тура подопечные Алексея Шпилевского располагаются на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата с 7 набранными очками.
Шпилевский объяснил частые пенальти в ворота "Пари НН"
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию с 7-ю пенальти в шести играх.
Фото: ФК "Пари НН"