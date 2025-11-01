"Даже игроком такое не видел". Челестини прокомментировал травму Мойзеса

"Мойзес сделал движение, почувствовал что-то в икроножной мышце, мы пока не знаем, что с ним. Это первый раз, когда такое случается. Даже игроком такое не видел", - цитирует Челестини ТАСС.
Напомним, вчера, 31 октября, защитнику ЦСКА Мойзесу потребовалась замена прямо перед стартовым свистком матча 14-го тура чемпионата России против "Пари НН". Место бразильца в стартовом составе "армейцев" занял Артем Бандикян. По итогам встречи победу одержали подопечные Фабио Челестини со счетом 2:0.
Фото: ПФК ЦСКА