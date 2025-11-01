Матчи Скрыть

Круговой заявил, что Тороп станет хорошей заменой Акинфееву в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, сможет ли молодой вратарь команды Владислав Тороп стать достойной заменой Игорю Акинфееву.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это 100% будет хорошая замена Акинфееву, когда Владимирович закончит карьеру. Когда с "Локомотивом" забили курьезный гол, там все Славу "похоронили" и наговорили про него что-то плохое. Но мы его, наоборот, поддержали. И сейчас Тороп смотрится достойно — вообще к нему вопросов нет", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

В пятницу, 31 октября ЦСКА одержал победу в домашнем матче над "Пари НН". Встреча 14-го тура РПЛ заверишлась со счетом 2:0. Владислав Тороп отстоял ворота на ноль. Игорь Акинфеев был заявлен на этот матч в запасе, но так и не вышел на поле.

Торопу 21 год. В текущем сезоне он выступил в 10-ти матчах за армейцев, пропустив восемь голов, три из которых были в матче 12-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Железнодорожники обыграли ЦСКА со счетом 3:0.

