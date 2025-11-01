- Думаю, что этот матч, скорее всего, завершится вничью, но встреча должна получиться очень интересной. Потому что средняя линия и атака хороши и у "Зенита", и у "Локомотива". Поэтому ожидается напряжённый матч, команды будут играть остро, с акцентом на атаку. Как в одном, так и в другом коллективе хорошие игроки, они в замечательной форме. И физически, и в эмоциональном плане футболисты прекрасно себя чувствуют. Поэтому игра будет упорная, и, скорее всего, победителя команды не выявят. Но ничья, думаю, будет результативная - 1:1.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Тукманов: "Локомотив" и "Зенит" сыграют остро, с акцентом на атаку - будет результативная ничья
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу матча 14-го тура между "Зенитом" и "Локомотивом".
