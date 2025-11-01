Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Тукманов: "Локомотив" и "Зенит" сыграют остро, с акцентом на атаку - будет результативная ничья

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу матча 14-го тура между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Торпедо"
- Думаю, что этот матч, скорее всего, завершится вничью, но встреча должна получиться очень интересной. Потому что средняя линия и атака хороши и у "Зенита", и у "Локомотива". Поэтому ожидается напряжённый матч, команды будут играть остро, с акцентом на атаку. Как в одном, так и в другом коллективе хорошие игроки, они в замечательной форме. И физически, и в эмоциональном плане футболисты прекрасно себя чувствуют. Поэтому игра будет упорная, и, скорее всего, победителя команды не выявят. Но ничья, думаю, будет результативная - 1:1.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

