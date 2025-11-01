Газизов: хочется, чтобы судейство в РПЛ стало более объективным. Этого не хватает нашему футболу

"Наши судьи используют трактовки, которые непонятны всем. Два идентичных момента в разных играх трактуются по-разному. Хочется, чтобы судейство в РПЛ стало более объективным. Этого не хватает нашему футболу", — приводит слова Газизова Metaratings.
В субботу, 1 ноября махачкалинское "Динамо" на своем поле примет "Крылья Советов". Встреча 14-го тура чемпионата России начнется в 17:45 по московскому времени.
На данный момент команда Хасанби Биджиева идет на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 13 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" Мх записало в свой актив 11 очков.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала