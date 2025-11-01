Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Газизов: хочется, чтобы судейство в РПЛ стало более объективным. Этого не хватает нашему футболу

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Наши судьи используют трактовки, которые непонятны всем. Два идентичных момента в разных играх трактуются по-разному. Хочется, чтобы судейство в РПЛ стало более объективным. Этого не хватает нашему футболу", — приводит слова Газизова Metaratings.

В субботу, 1 ноября махачкалинское "Динамо" на своем поле примет "Крылья Советов". Встреча 14-го тура чемпионата России начнется в 17:45 по московскому времени.

На данный момент команда Хасанби Биджиева идет на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 13 сыгранных туров чемпионата России "Динамо" Мх записало в свой актив 11 очков.

