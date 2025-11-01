Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Экс-тренер "Локомотива": ребята приложат все усилия с "Зенитом", чтобы остаться наверху

Бывший тренер "Локомотива" Саркис Оганесян поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ московской команды с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Ребята находятся наверху. Приложат все усилия с "Зенитом", чтобы там остаться. Понятно, что будет тяжело. Последние годы "Локомотив" неплохо играет с "Зенитом". С ЦСКА ребята сыграли очень хорошо. Хочется верить, что с "Зенитом" будет так же", — приводит слова Оганесяна "Чемпионат".

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится в субботу, 1 ноября на домашней арене санкт-петербуржцев. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. В предыдущем туре железнодорожники вничью сыграли с "Акроном". Матч завершился со счетом 1:1. Во встрече с ЦСКА 18 октября "Локомотив" одержал победу со счетом 3:0.

На данный момент команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 13-ти туров "Локомотив" записал в свой актив 27 очков.

