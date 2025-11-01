Экс-тренер "Локомотива": ребята приложат все усилия с "Зенитом", чтобы остаться наверху

"Ребята находятся наверху. Приложат все усилия с "Зенитом", чтобы там остаться. Понятно, что будет тяжело. Последние годы "Локомотив" неплохо играет с "Зенитом". С ЦСКА ребята сыграли очень хорошо. Хочется верить, что с "Зенитом" будет так же", — приводит слова Оганесяна "Чемпионат".
Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится в субботу, 1 ноября на домашней арене санкт-петербуржцев. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. В предыдущем туре железнодорожники вничью сыграли с "Акроном". Матч завершился со счетом 1:1. Во встрече с ЦСКА 18 октября "Локомотив" одержал победу со счетом 3:0.
На данный момент команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 13-ти туров "Локомотив" записал в свой актив 27 очков.
Бывший тренер "Локомотива" Саркис Оганесян поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ московской команды с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"