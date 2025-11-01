"Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат.Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь", — приводит слова Юрана "Чемпионат".
Сергей Юран покинул пост главного тренера "Серик Беледиеспор" 29 октября. Он возглавлял турецкую команду с июля 2025 года. Сообщалось, что стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.
Под руководством российского специалиста "Серик" набрал 13 очков в 11-ти матчах второго по силе турецкого дивизиона, команда заняла 13-е место в турнирной таблице. До назначения в турецком клубе Юран тренировал "Пари НН".
Юран заявил, что вернулся в Москву после ухода из "Серик Беледиеспор"
Российский тренер Сергей Юран вернулся в Россию после ухода из турецкого "Серик Беледиеспор".
Фото: ФК "Пари НН"