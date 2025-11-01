Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоПерерыв
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Крылья СоветовПерерыв
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Челябинск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед1 тайм
Фулхэм
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Бернли
0 - 2 0 2
Арсенал1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
Аталанта2 тайм
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия М1 тайм
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Штутгарт1 тайм
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Бышовец: "Спартак" непредсказуем. Результат матча с "Краснодаром" будет держать в непредвиденности

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"
"Матчи "Спартака" с "Краснодаром" дают основания говорить о шансах красно-белых. Тем более что эмоционально "Спартак" непредсказуем. А результат матча с "Краснодаром" будет держать болельщиков в непредвиденности. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо "Спартаку" удастся сыграть в обороне при контратаках "Краснодара", — приводит слова Бышовца "Чемпионат".

"Краснодар" примет на своем поле "Спартак" в воскресенье, 2 ноября. Встреча 14-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. В предыдущем туре красно-белые одержали победу над "Оренбургом" с минимальным счетом (1:0). "Краснодар" с таким же результатом обыграл "Рубин".

После 13-ти прошедших туров чемпионата России московская команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Черно-зеленые идут на второй строчке, записав в свой актив 29 очков. На данный момент лидерство в чемпионате взял ЦСКА, набрав 30 очков в 14-ти сыгранных встречах.

