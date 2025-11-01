Бышовец: "Спартак" непредсказуем. Результат матча с "Краснодаром" будет держать в непредвиденности

"Матчи "Спартака" с "Краснодаром" дают основания говорить о шансах красно-белых. Тем более что эмоционально "Спартак" непредсказуем. А результат матча с "Краснодаром" будет держать болельщиков в непредвиденности. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо "Спартаку" удастся сыграть в обороне при контратаках "Краснодара", — приводит слова Бышовца "Чемпионат".
"Краснодар" примет на своем поле "Спартак" в воскресенье, 2 ноября. Встреча 14-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. В предыдущем туре красно-белые одержали победу над "Оренбургом" с минимальным счетом (1:0). "Краснодар" с таким же результатом обыграл "Рубин".
После 13-ти прошедших туров чемпионата России московская команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Черно-зеленые идут на второй строчке, записав в свой актив 29 очков. На данный момент лидерство в чемпионате взял ЦСКА, набрав 30 очков в 14-ти сыгранных встречах.