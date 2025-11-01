Экс-спортивный директор "Локо": если Батраков прибавит в физическом плане, мы получим суперзвезду

"Это игрок без слабых мест! При этом Алексей обладает огромным потенциалом для роста. Батраков сам определит, до какого уровня он хочет долететь. Пока потолка я у него не вижу. Если он сможет резко прибавить еще и в физическом плане, мы получим суперзвезду", – приводит слова Корнеева "Спорт-Экспресс".
Алексею Батракова 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и играет в основном составе команды с весны 2024 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах за красно-зеленых, записав на свой счет 12 голов и четыре результативные передачи. Кроме того, в сезоне-2025/26 на счету Батракова 4 встречи за сборную России, в которых он отметился одним голом и одним ассистом.
По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Батракова оценивается в 23 миллиона евро.
Бывший спортивный директор "Локомотива" Илья Корнеев высказался о потенциале полузащитника команды Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"