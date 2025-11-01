Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоПерерыв
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Крылья СоветовПерерыв
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Челябинск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед1 тайм
Фулхэм
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Бернли
0 - 2 0 2
Арсенал1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Брентфорд1 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
Аталанта2 тайм
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Унион
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия М1 тайм
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Штутгарт1 тайм
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

"Локомотив" может пополнить состав защитником "Балтики"

Игрок калининградского клуба может перебраться в топ-клуб РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, защитник "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев может сменить клуб этой зимой. Сообщается, что в числе претендентов на игрока находится московский "Локомотив". Однако отмечается, что на данный момент официальных предложений калининградцам не поступало.

В текущем сезоне 29-летний Бевеев провел в составе балтийцев 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отличился одним забитым мячом. Контракт футболиста рассчитан до июня 2027 года.

Источник: Metaratings

Опубликовал:
