"Локомотив" может пополнить состав защитником "Балтики"

По информации источника, защитник "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев может сменить клуб этой зимой. Сообщается, что в числе претендентов на игрока находится московский "Локомотив". Однако отмечается, что на данный момент официальных предложений калининградцам не поступало.
В текущем сезоне 29-летний Бевеев провел в составе балтийцев 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отличился одним забитым мячом. Контракт футболиста рассчитан до июня 2027 года.
Источник: Metaratings
Игрок калининградского клуба может перебраться в топ-клуб РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"