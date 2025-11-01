"Наверное, им нужно еще пару лет, чтобы эти футболисты окрепли и набрались опыта. Но сейчас они уже стучатся в эту дверь борьбы за чемпионство. Если они уже готовы, то почему бы нет?" - цитирует Семшова "СЭ".
Московский "Локомотив" с 27 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 13 сыгранных туров.
Сегодня, 1 ноября, "железнодорожники" сыграют на выезде против "Зенита" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:15 по петербургскому времени.
Семшов оценил чемпионские амбиции "Локомотива"
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, может ли "Локомотив" побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"