Агент защитника "Васко да Гама" прокомментировал информацию об интересе "Спартака"

"Мне ничего не известно об интересе "Спартака" к Леандриньо. Я не получал никаких официальных запросов от московского клуба", - передает слова агента "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к Леандриньо и может сделать предложение о трансфере игрока "Васко да Гама".
Всего за бразильский клуб 20-летний левый латераль провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Контракт футболиста действует до января 2027 года. Transfermarkt оценивает юного бразильца в 1,8 миллиона евро.
Маркос Бонфим, агент защитника "Васко да Гама" Леандриньо, отреагировал на информацию об интересе "Спартака" к своему клиенту.
Фото: Getty Images