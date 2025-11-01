Вратарь "Рубина" Ставер - о матче с "Динамо": очки набрали, и хорошо

"Можно ли поздравлять с результатом? Наверное, нет. Во втором тайме, если бы не удаление… Начинали играть хорошо, удаление чуть-чуть подпортило, но всё равно пытались что-то создавать. Очки набрали, и хорошо", - сказал Ставер "Матч ТВ".
Матч "Рубина" против московского "Динамо" состоялся сегодня, 1 ноября, в рамках РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте игры красную карточку получил игрок казанского клуба Константин Нижегородов. Евгений Ставер был признан лучшим игроком матча.
На данный момент "Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 14-ти встречах.