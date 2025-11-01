Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛидсЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 0 3 0
СевильяЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 4 0 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
ПарижЗавершен

Тренер "Локомотива" Галактионов прокомментировал поражение от "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
"Поблагодарил команду за игру, достаточно хороший с нашей точки зрения матч по движению, прессингу, отборам, созданным моментам. Начали робковато, адаптировались к полю, стадиону. Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, положили мяч вниз, появились моменты. Класс соперника высокий, "Зенит" этим пользовался и создавал моменты", - сказал Галактионов "Матч ТВ".

Матч московского "Локомотива" против петербургского "Зенита" состоялся сегодня, 1 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Голами в игре отличились нападающие Педро и Андрей Мостовой.

На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 14-ти встречах. "Железнодорожники" одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

"Зенит" располагается на 2-й строчке в РПЛ с 29-ю баллами в активе. Подопечные Сергея Семака одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в чемпионате.

