"Поблагодарил команду за игру, достаточно хороший с нашей точки зрения матч по движению, прессингу, отборам, созданным моментам. Начали робковато, адаптировались к полю, стадиону. Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, положили мяч вниз, появились моменты. Класс соперника высокий, "Зенит" этим пользовался и создавал моменты", - сказал Галактионов "Матч ТВ".
Матч московского "Локомотива" против петербургского "Зенита" состоялся сегодня, 1 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Голами в игре отличились нападающие Педро и Андрей Мостовой.
На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 14-ти встречах. "Железнодорожники" одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
"Зенит" располагается на 2-й строчке в РПЛ с 29-ю баллами в активе. Подопечные Сергея Семака одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в чемпионате.
Тренер "Локомотива" Галактионов прокомментировал поражение от "Зенита"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с "Зенитом".
