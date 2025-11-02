"Наговорю на дисквалификацию". Спортивный директор "Ростова" о судействе в матче с "Акроном"

"Не хочу ничего говорить, сейчас наговорю на дисквалификацию. Вы сами не видели что ли?", - сказал Рыскин "Матч ТВ".
Матч "Ростова" против "Акрона" состоялся 1 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Беншимол, реализовав пенальти.
На 77-й минуте встречи игрок "Ростова" Роналдо получил красную карточку. В конце второго тайма судья отменил 2 гола команды Джонатана Альбы после просмотра ВАР.
На данный момент "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 15 очков.
Фото: ФК "Ростов"