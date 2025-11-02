Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
СочиНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ИнтерНе начат
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

"Наговорю на дисквалификацию". Спортивный директор "Ростова" о судействе в матче с "Акроном"

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отказался от комментариев по поводу работы арбитров в матче 14-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Ростов"
"Не хочу ничего говорить, сейчас наговорю на дисквалификацию. Вы сами не видели что ли?", - сказал Рыскин "Матч ТВ".

Матч "Ростова" против "Акрона" состоялся 1 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Беншимол, реализовав пенальти.

На 77-й минуте встречи игрок "Ростова" Роналдо получил красную карточку. В конце второго тайма судья отменил 2 гола команды Джонатана Альбы после просмотра ВАР.

На данный момент "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 15 очков.

