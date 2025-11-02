"Балтика" - "Ахмат": где и когда смотреть трансляцию матча чемпионата России

Матч между калининградской "Балтикой" и грозненским "Ахматом" состоится сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе "Ростех Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Прямая трансляция этой игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер". Редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
На данный момент "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка в 13-ти встречах. "Ахмат" находится на 9-й строчке с 16-ю баллами в активе.
"Балтика" - "Ахмат": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"