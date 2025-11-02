Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
СочиНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ИнтерНе начат
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

"Балтика" - "Ахмат": где и когда смотреть трансляцию матча чемпионата России

"Балтика" - "Ахмат": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Матч между калининградской "Балтикой" и грозненским "Ахматом" состоится сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе "Ростех Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Прямая трансляция этой игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер". Редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.

На данный момент "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка в 13-ти встречах. "Ахмат" находится на 9-й строчке с 16-ю баллами в активе.

