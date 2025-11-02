Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
СочиНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
14:30
ИнтерНе начат
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Канчельскис назвал фаворита в матче "Краснодар" - "Спартак"

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком".
Фото: Global Look Press
"Давайте будем честны, конечно, фаворит "Краснодар". В последние годы "Спартак" и "Краснодар" выдавали очень хорошие и интересные игры. Думаю, что этот сезон тоже не исключение. Будет интересная игра, но шансов чуть побольше у "Краснодара", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".

Матч 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" пройдет сегодня, 2 ноября. Встреча пройдет в Краснодаре на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Краснодар" находится на 3-м месте в РПЛ с 29-ю баллами в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится