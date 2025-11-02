Канчельскис назвал фаворита в матче "Краснодар" - "Спартак"

"Давайте будем честны, конечно, фаворит "Краснодар". В последние годы "Спартак" и "Краснодар" выдавали очень хорошие и интересные игры. Думаю, что этот сезон тоже не исключение. Будет интересная игра, но шансов чуть побольше у "Краснодара", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".
Матч 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" пройдет сегодня, 2 ноября. Встреча пройдет в Краснодаре на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Краснодар" находится на 3-м месте в РПЛ с 29-ю баллами в активе.
