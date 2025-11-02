"Оренбург" - "Сочи": стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Сочи".

Фото: официальный сайт РПЛ

Матч между "Оренбургом" и "Сочи" в рамках 14-го тура РПЛ пройдет сегодня, 2 ноября, на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Евгений Буланов.



На данный момент "Сочи" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. "Оренбург" находится на 15-й строчке в РПЛ с 8-ю баллами в активе.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Сочи