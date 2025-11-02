Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

В "Динамо" заявили о большом доверии к Валерию Карпину

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил полное доверие руководства клуба главному тренеру Валерию Карпину.
Фото: ФК "Динамо"
"Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия. Мы все время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаем по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте", - сказал Пивоваров ТАСС.

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате России 26 сентября в матче против "Крыльев Советов". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 14-ти играх.

