В "Динамо" заявили о большом доверии к Валерию Карпину

"Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия. Мы все время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаем по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте", - сказал Пивоваров ТАСС.
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
Последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате России 26 сентября в матче против "Крыльев Советов". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.
На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 14-ти играх.
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил полное доверие руководства клуба главному тренеру Валерию Карпину.
Фото: ФК "Динамо"