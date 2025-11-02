"Воспользуюсь ли я возможностью получить российский паспорт? Это не только моё решение, но ещё и большого количества людей. Если возникнет необходимость, никаких проблем с этим нет", - сказал футболист "Чемпионату".
Вчера, 1 ноября, пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/2029.
Бразильский полузащитник выступает за сине-бело-голубых с начала октября 2020 года. Всего за клуб футболист провел 162 матча, забил 21 гол и отдал 39 голевых передач.
На данный момент "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 14-ти встречах.
Игрок "Зенита" Вендел рассказал, будет ли он получать российский паспорт
Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел прокомментировал возможность получения российского гражданства после продления контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"