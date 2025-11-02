Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Игрок "Зенита" Вендел рассказал, будет ли он получать российский паспорт

Бразильский полузащитник "Зенита" Вендел прокомментировал возможность получения российского гражданства после продления контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
"Воспользуюсь ли я возможностью получить российский паспорт? Это не только моё решение, но ещё и большого количества людей. Если возникнет необходимость, никаких проблем с этим нет", - сказал футболист "Чемпионату".

Вчера, 1 ноября, пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/2029.

Бразильский полузащитник выступает за сине-бело-голубых с начала октября 2020 года. Всего за клуб футболист провел 162 матча, забил 21 гол и отдал 39 голевых передач.

На данный момент "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 14-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится