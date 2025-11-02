Экс-президент "Локомотива" - о поражении клуба от "Зенита": позитив тоже есть

"Мне кажется, что ничья была бы более справедливым результатом, но "Локомотив" не додавил "Зенит". Да, результат неудовлетворительный, но позитив тоже есть в этом поражении - "Локомотив" моментами сильно прижал команду Семака к своим воротам, и я впервые увидел, как "Зенит" играет на контратаках", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Матч "Локомотива" против "Зенита" состоялся 1 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. На 9-й минуте игры счет открыл бразильский игрок Педро. В конце второго тайма гол забил вингер Андрей Мостовой.
На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. "Зенит" располагается на 2-й строчке в РПЛ с 29-ю баллами в активе.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов проанализировал игру команды в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"