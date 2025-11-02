Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Экс-президент "Локомотива" - о поражении клуба от "Зенита": позитив тоже есть

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов проанализировал игру команды в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, что ничья была бы более справедливым результатом, но "Локомотив" не додавил "Зенит". Да, результат неудовлетворительный, но позитив тоже есть в этом поражении - "Локомотив" моментами сильно прижал команду Семака к своим воротам, и я впервые увидел, как "Зенит" играет на контратаках", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Матч "Локомотива" против "Зенита" состоялся 1 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. На 9-й минуте игры счет открыл бразильский игрок Педро. В конце второго тайма гол забил вингер Андрей Мостовой.

На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. "Зенит" располагается на 2-й строчке в РПЛ с 29-ю баллами в активе.

