Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Игрок "Локомотива" Ньямси прокомментировал первое поражение клуба в сезоне РПЛ

Защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси прокомментировал первое поражение команды в текущем сезоне РПЛ после матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это была сложная игра. Мы рассчитывали, что сможем забить во втором тайме, когда стали давить и в целом играть лучше, чем в первой половине игры. Расстроены, что не смогли забить, но мы проявили характер, контролировали мяч. Обидно, что потерпели первое поражение в РПЛ, потому что мы хотим выигрывать в каждом матче. Нам нужно сделать выводы и лучше подходить к предстоящим матчам", - сказал Ньямси Metaratings.

Матч между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" состоялся вчера, 1 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась поражением "железнодорожников" со счетом 0:2. Голы за сине-бело-голубых забили вингеры Педро и Андрей Мостовой.

На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14-ти встречах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в чемпионате.

Следующий матч "железнодорожников" пройдет 6 ноября против "Спартака" в рамках Кубка России.

