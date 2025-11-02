"Это была сложная игра. Мы рассчитывали, что сможем забить во втором тайме, когда стали давить и в целом играть лучше, чем в первой половине игры. Расстроены, что не смогли забить, но мы проявили характер, контролировали мяч. Обидно, что потерпели первое поражение в РПЛ, потому что мы хотим выигрывать в каждом матче. Нам нужно сделать выводы и лучше подходить к предстоящим матчам", - сказал Ньямси Metaratings.
Матч между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" состоялся вчера, 1 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась поражением "железнодорожников" со счетом 0:2. Голы за сине-бело-голубых забили вингеры Педро и Андрей Мостовой.
На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14-ти встречах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в чемпионате.
Следующий матч "железнодорожников" пройдет 6 ноября против "Спартака" в рамках Кубка России.
Игрок "Локомотива" Ньямси прокомментировал первое поражение клуба в сезоне РПЛ
Защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси прокомментировал первое поражение команды в текущем сезоне РПЛ после матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"