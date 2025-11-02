Матчи Скрыть

Экс-глава РФС отреагировал на готовность Вендела получить российский паспорт

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной смене гражданства бразильским полузащитником "Зенита" Венделом.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что Вендел хочет получить наш паспорт, потому что понимает, что в сборной Бразилии он играть не будет. А здесь с учетом ужесточения лимита это будет хорошим подспорьем для "Зенита". Мне кажется, это главный мотив", – приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее 28-летний бразильский футболист заявил, что готов получить паспорт РФ, если возникнет необходимость. Накануне "Зенит" сообщил, что Вендел продлил трудовое соглашение с клубом до лета 2029 года.

Бразилец пополнил состав "Зенита" в октябре 2020 года. За это время он принял участие в 162 матчах за сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет 21 гол и 39 ассистов. На данный момент команда из Санкт-Петербурга идет второй в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Зенита" 29 очков после 14-ти встреч.

