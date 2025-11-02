Главный тренер "Сочи" прокомментировал поражение от "Оренбурга"

"В первую очередь мы проиграли ключевые единоборства, которые были в этой игре. Не смогли мы нормально навязать сопернику игру. В первом тайме мы не очень хорошо играли, но пытались бороться. Мы сопротивлялись, создавали атаки — забили гол. Но этого недостаточно для игры и точно есть о чем поговорить", – приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
"Сочи" уступил "Оренбургу" в воскресенье, 2 ноября. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:3. Единственный гол в составе "Сочи" забил нападающий Франсуа Камано.
После этой встречи команда Игоря Осинькина занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Сочи" 8 очков. В следующей раз сочинский клуб на своем поле сыграет с "Ростовом" 8 ноября.
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о поражении своей команды от "Оренбурга" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"