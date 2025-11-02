Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Ньюкасл2 тайм
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Торино
2 - 2 2 2
Пиза2 тайм
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
Страсбург2 тайм
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Главный тренер "Сочи" прокомментировал поражение от "Оренбурга"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о поражении своей команды от "Оренбурга" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"В первую очередь мы проиграли ключевые единоборства, которые были в этой игре. Не смогли мы нормально навязать сопернику игру. В первом тайме мы не очень хорошо играли, но пытались бороться. Мы сопротивлялись, создавали атаки — забили гол. Но этого недостаточно для игры и точно есть о чем поговорить", – приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

"Сочи" уступил "Оренбургу" в воскресенье, 2 ноября. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:3. Единственный гол в составе "Сочи" забил нападающий Франсуа Камано.

После этой встречи команда Игоря Осинькина занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Сочи" 8 очков. В следующей раз сочинский клуб на своем поле сыграет с "Ростовом" 8 ноября.

