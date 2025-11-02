"Конечно, эта победа для нас очень важна. Мы старались изо всех сил. И я очень рад, что нам удалось снова выиграть. Мы всегда стараемся сохранять концентрацию на поле, понимая, что любая мелочь может привести к голу. Мне кажется, что мы показали отличный футбол", - сказал Нино в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 1 ноября "Зенит" дома обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Педро и Андрей Мостовой.
На данный момент петербуржцы с 29 баллами располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов". Игра пройдёт в воскресенье, 9 ноября.
Защитник "Зенита" - о победе над "Локомотивом": мы показали отличный футбол
Защитник "Зенита" Нино высказался о победе над "Локомотивом" (2:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"