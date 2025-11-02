Мелёхин - о матче с "Акроном": судьи убили нить игры

"Я обычно не комментирую судейство, но сейчас надо сказать. Они долго смотрели VAR, тем самым, убили нить игры. Но, наверное, не из-за этого мы проиграли. Нам не хватило сегодня забитого мяча. Второй матч подряд назначается пенальти в наши ворота. Тяжело играть, когда уже пропустили, тем более, в меньшинстве", - сказал Мелёхин в интервью Legalbet.
Вчера, "Ростов" на своём поле уступил "Акрон" со счётом 0:1. Единственный мяч встречи забил форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол, реализовав пенальти на 79-й минуте. Также у "южан" удалился бразильский полузащитник Роналдо. В концовке команда Джонатана Альбы сумела забить гол. Егор Голенков отличился, но его мяч был отменён из-за офсайда.
На данный момент "Ростов" находится на 11 строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 15 баллов. Жёлто-синие в матче с тольяттинцами прервали серию из пяти матчей без поражений во всех турнирах.
Фото: ФК "Ростов"