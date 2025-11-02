Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Эльче1 тайм
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Торино
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Парма
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
СтрасбургЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ланс
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Брест
22:45
ЛионНе начат

Мелёхин - о матче с "Акроном": судьи убили нить игры

Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин прокомментировал поражение в домашнем матче 14-го тура против "Акрона".
Фото: ФК "Ростов"
"Я обычно не комментирую судейство, но сейчас надо сказать. Они долго смотрели VAR, тем самым, убили нить игры. Но, наверное, не из-за этого мы проиграли. Нам не хватило сегодня забитого мяча. Второй матч подряд назначается пенальти в наши ворота. Тяжело играть, когда уже пропустили, тем более, в меньшинстве", - сказал Мелёхин в интервью Legalbet.

Вчера, "Ростов" на своём поле уступил "Акрон" со счётом 0:1. Единственный мяч встречи забил форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол, реализовав пенальти на 79-й минуте. Также у "южан" удалился бразильский полузащитник Роналдо. В концовке команда Джонатана Альбы сумела забить гол. Егор Голенков отличился, но его мяч был отменён из-за офсайда.

На данный момент "Ростов" находится на 11 строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 15 баллов. Жёлто-синие в матче с тольяттинцами прервали серию из пяти матчей без поражений во всех турнирах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится