В "Спартаке" рассказали причины отсутствия Самошникова и Джику в заявке на матч с "Краснодаром"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие защитников Александера Джику и Ильи Самошникова на матч 14-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Джику продолжает восстановление после полученной травмы голеностопа в игре с "Динамо" Махачкала. Самошников заболел", - передаёт слова Зеленова "Чемпионат".

Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" пройдёт сегодня, 2 ноября на стадионе "Ozon Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент команда Деяна Станковича занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками, а подопечные Мурада Мусаева располагаются на третьей позиции, имея в своём активе 29 баллов.

