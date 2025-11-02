Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Эльче1 тайм
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Торино
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Парма
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
СтрасбургЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ланс
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Брест
22:45
ЛионНе начат

Мусаев: не назвал бы нас фаворитами в матче против "Спартака"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч против московского "Спартака"
Фото: ФК "Краснодар"
"Я бы не назвал нас фаворитами. "Спартак" - очень хорошая команда, очень сильные футболисты. Важно не дать им раскрыть сильные стороны. Конечно, каждый тренер не хочет пропускать. Но сегодня будет самый серьёзный соперник в плане атаки в последних матчах", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".

"Краснодар" сегодня, 2 ноября на своём поле принимает московский "Спартак". Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. У команды Мурада Мусаева сейчас идёт беспроигрышная серию из шести матчей во всех турнирах, а подопечные Деяна Станковича последнюю победу на выезде в чемпионате страны одержали 23 августа против "Рубина" (2:0). Также "Спартак" восемь лет подряд в гостях не обыгрывает действующих чемпионов.

На данный момент "быки" располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а красно-белые занимают шестую позицию с 22 баллами.

