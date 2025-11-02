Мусаев: не назвал бы нас фаворитами в матче против "Спартака"

"Я бы не назвал нас фаворитами. "Спартак" - очень хорошая команда, очень сильные футболисты. Важно не дать им раскрыть сильные стороны. Конечно, каждый тренер не хочет пропускать. Но сегодня будет самый серьёзный соперник в плане атаки в последних матчах", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".
"Краснодар" сегодня, 2 ноября на своём поле принимает московский "Спартак". Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. У команды Мурада Мусаева сейчас идёт беспроигрышная серию из шести матчей во всех турнирах, а подопечные Деяна Станковича последнюю победу на выезде в чемпионате страны одержали 23 августа против "Рубина" (2:0). Также "Спартак" восемь лет подряд в гостях не обыгрывает действующих чемпионов.
На данный момент "быки" располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а красно-белые занимают шестую позицию с 22 баллами.