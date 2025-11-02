Талалаев: - о победе над "Ахматом": меня удивило качество игры в первом тайме

"Честно, меня удивило качество игры в первом тайме в положительную сторону, что бывает очень редко. Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным "Ахматом", меня очень удивило", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 2 ноября "Балтика" на своём поле обыграла "Ахмат" со счётом 2:0. В составе калининградцев отличились Максим Петров и Сергей Пряхин. Подопечные Андрея Талалаева последний раз пропускали в чемпионате страны в 10-м туре против ЦСКА (1:0).
"Балтика" с 27 очками располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В следующем туре калининградцы примут на своём поле "Краснодар". Матч пройдёт в воскресенье, 9 ноября.
