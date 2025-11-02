Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Эльче1 тайм
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Торино
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Парма
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
СтрасбургЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ланс
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Брест
22:45
ЛионНе начат

Талалаев: - о победе над "Ахматом": меня удивило качество игры в первом тайме

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал победу над "Ахматом" (2:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Честно, меня удивило качество игры в первом тайме в положительную сторону, что бывает очень редко. Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным "Ахматом", меня очень удивило", - сказал Талалаев в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 2 ноября "Балтика" на своём поле обыграла "Ахмат" со счётом 2:0. В составе калининградцев отличились Максим Петров и Сергей Пряхин. Подопечные Андрея Талалаева последний раз пропускали в чемпионате страны в 10-м туре против ЦСКА (1:0).

"Балтика" с 27 очками располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В следующем туре калининградцы примут на своём поле "Краснодар". Матч пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

