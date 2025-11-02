Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
БорнмутЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
1 - 2 1 2
СельтаЗавершен
Алавес
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Эльче1 тайм
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Фиорентина
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Торино
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Парма
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
4 - 1 4 1
СтрасбургЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ланс
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Брест
22:45
ЛионНе начат

"Спартак" сменил автобус после инцидента в Краснодаре

Московский клуб поменял клубный автобус после того, как им разбили стекло.
Фото: ФК "Спартак"
После инцидента с разбитым стеклом перед матчем 14-го тура РПЛ с "Краснодаром", московский "Спартак" заменил свой автобус.

Напомним, ранее глава пресс?службы москвичей Дмитрий Зеленов сообщил, что неизвестные разбили стекло автобуса красно-белых, на котором команда добиралась на игру против "быков". В случившемся инциденте никто из игроков не пострадал.

Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" проходит в эти минуты. На данный момент хозяева поля ведут в счете - 2:0.

Источник: "Матч ТВ"

