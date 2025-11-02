После инцидента с разбитым стеклом перед матчем 14-го тура РПЛ с "Краснодаром", московский "Спартак" заменил свой автобус.
Напомним, ранее глава пресс?службы москвичей Дмитрий Зеленов сообщил, что неизвестные разбили стекло автобуса красно-белых, на котором команда добиралась на игру против "быков". В случившемся инциденте никто из игроков не пострадал.
Встреча между "Краснодаром" и "Спартаком" проходит в эти минуты. На данный момент хозяева поля ведут в счете - 2:0.
Источник: "Матч ТВ"
"Спартак" сменил автобус после инцидента в Краснодаре
Фото: ФК "Спартак"