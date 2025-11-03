"Концовка, конечно, неприятная получилась. Но молодцы, команда билась. Так что заслуженная победа. "Спартак" — сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где?то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть", – приводит слова Сперцяна "Матч ТВ".
В воскресенье, 2 ноября "Краснодар" на домашнем поле одержал победу над "Спартаком". Встреча 14-го утра Российской Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Александр Черников и Джон Кордоба. "Быки" заканчивали матч вдевятером. Красные карточки во втором тайме получили Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.
После этой встречи "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка. "Спартак" с 22 очками идет шестым.
Капитан "Краснодара" – о матче со "Спартаком": концовка неприятная получилась
Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды в матче со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"