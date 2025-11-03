Футболист "Спартака", оказавшийся у разбитого окна автобуса в Краснодаре: непонятно, что прилетело

"Страшновато. Непонятно, что прилетело. Потому что на камень непохоже", – приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
Напомним, перед встречей 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" пресс-служба красно-белых сообщила, что неизвестный разбил стекло автобуса, на котором московская команда добиралась до места проведения матча. По его итогам "быки" одержали победу со счетом 2:1.
После встречи со "Спартаком" "Краснодар" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 14 туров РПЛ. Московская команда занимает шестую строчку, записав в свой актив 22 очка.
Фото: "Матч ТВ"