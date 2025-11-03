Чемпион России в составе "Спартака" сказал, кто подойдет команде вместо Станковича

"Спартаку" пора переключиться с иностранных тренеров на русских, им подошел бы Федотов, я видел и знаю, как он работает. Он мог бы показать результат, тем более с таким финансированием, как у "Спартака" и с такими исполнителями в команде", – приводит слова Липко Metaratings.
Деян Станкович стал главным тренером красно-белых в мае 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 московский клуб продлил контракт со специалистом на год. Под его руководством "Спартак" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 туров Российской Премьер-Лиги.
В воскресенье, 2 ноября команда Станковича уступила "Краснодару" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:2.
Чемпион России в составе "Спартака" Александр Липко рассказал, кто бы подошел команде на роль главного тренера вместе Деяна Станковича.
