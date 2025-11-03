Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Чемпион России в составе "Спартака" сказал, кто подойдет команде вместо Станковича

Чемпион России в составе "Спартака" Александр Липко рассказал, кто бы подошел команде на роль главного тренера вместе Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" пора переключиться с иностранных тренеров на русских, им подошел бы Федотов, я видел и знаю, как он работает. Он мог бы показать результат, тем более с таким финансированием, как у "Спартака" и с такими исполнителями в команде", – приводит слова Липко Metaratings.

Деян Станкович стал главным тренером красно-белых в мае 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 московский клуб продлил контракт со специалистом на год. Под его руководством "Спартак" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 туров Российской Премьер-Лиги.

В воскресенье, 2 ноября команда Станковича уступила "Краснодару" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится